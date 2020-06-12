2020-06-12T11:01:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 12 июня 2020 года: подтвердились 78 случаев

По данным на 12 июня 2020 года в Самарской области выявили 78 новых случаев заражения
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре продолжает распространяться коронавирусВ Самаре продолжает распространяться коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 12 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 78 новых случаев заражения, большая часть больных - жители Самары. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3548 человек. 1741 из них выздоровел, 40 – скончались. За последние сутки умерли трое пациентов.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8987 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1714 жителей, в Московской области – 730. В Свердловской области и Санкт-Петербурге – 320 и 274 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 511 423 человека, 269 370 пациентов выздоровели (8220 за прошедший день), 6715 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 183 человека. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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