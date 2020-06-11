Коронавирус в Самаре, последние новости на 12 июня 2020 года: ждем футбола и лекарства

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:19:22+03:00

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51 зараженный коронавирусом пациент, половина всех заболевших уже поправились, смертность растет, но незначительно - эти и другие новости коронавируса в Самаре на 12 июня 2020 года рассказываем здесь и сейчас.

За последние сутки в Самарской области зафиксировали 111 случаев заражения коронавирусом. Почти половина из них - в Самаре. 14 из заболевших в городе - жертвы неверных контактов. Выздоровели за все время больше 1700 человек, это уже практически половина от общего числа зараженных в регионе. Чуть выросло число зараженных в муниципальных районах, посмотреть обстановку на территории области можно на интерактивной карте распространения коронавируса. При этом заболеваемость коронавирусом на 100 000 человек в Самарской области в три раза ниже, чем по России. Конечно, у нас есть негативные территории - это Сызрань, Тольятти, где коэффициент выше среднеобластного. Но и здесь ситуация налаживается: в Сызрани несколько дней наблюдалось снижение заболеваемости, небольшой скачок произошел только 11 июня, до 11 человек.

Пока что смертность от коронавируса немного, но растет. В последние сутки скончались три человека - это пожилые люди с дополнительными заболеваниями. Но в скором времени лечить будут еще эффективнее. В регион намерены привезти первое российское лекарство от коронавируса. Оно получило одобрение минздрава России. Аналог этого средства в Китае посчитали самым эффективным.

И к традиционно хорошим новостям из мира пост-коронавируса: 15 июня к нормальной работе возвращается аэропорт Курумоч, рейсы начинают прибывать и улетать более активно. Уже 1 июля отправится поезд из Самары в Крым, купить билеты можно уже сейчас на сайте Гранд Сервис Экспресс.

Ну а Самару сковали восьмибалльные пробки, что стало главным признаком того, что самоизоляция закончилась уже почти на 100%. Скачка заболеваемости за этим не последовало и это радует.

19 июня в Самаре пройдет первый матч Крыльев Советов с Ахматом. Зрителей на стадион пустят, но немного. Проверять будут, как космонавтов.

Напомним, что текущий режим самоизоляции и повышенной готовности действует в регионе до 16 июня. Что будет дальше - узнаем после выходных. Особенно строго действует масочный режим: будьте внимательны, в магазины без средств защиты точно не пускают.

ИСТОЧНИК KP.RU