2020-06-12T11:03:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека

Общее число погибших составляет 40 пациентов
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самарской области продолжают умирать от коронавирусаВ Самарской области продолжают умирать от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 12 июня, в Самарской области снова не обошлось без жертв коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки спасти не удалось еще троих пациентов, а количество заболевших выросло на 78 человек.

– Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 составляет 40 человек. Всего же выявлено 3548 заболевших. 1741 человек из них выздоровел, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В губернии продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся как минимум до 16 июня. Жителям региона рекомендуют соблюдать дистанцию, самоизоляцию, а в общественных местах появляться только в средствах индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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