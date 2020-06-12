В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:03:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 июня, в Самарской области снова не обошлось без жертв коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки спасти не удалось еще троих пациентов, а количество заболевших выросло на 78 человек.

– Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 составляет 40 человек. Всего же выявлено 3548 заболевших. 1741 человек из них выздоровел, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В губернии продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся как минимум до 16 июня. Жителям региона рекомендуют соблюдать дистанцию, самоизоляцию, а в общественных местах появляться только в средствах индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU