2020-06-12T13:13:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 78 человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 78 жителей Самарской области
Михаил ГОРЮНОВ
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Больше всего заболевших в СамареБольше всего заболевших в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели 78 человек, которые были выявлены за минувшие сутки. Общее число заболевших в губернии составляет 3548.

– 46 человек заразились в Самаре. Еще 13 – в Тольятти, 8 – в Сызрани. По два - в Волжском, Сызранском, Сергиевском и Шенталинском районах.По одному – в Жигулевске, Кинеле и Богатовском районе, – говорится в сообщении.

14 пациентов ранее активно контактировали с уже заболевшими. 12 таких человек в Самаре, четверо – по одному в Кинеле и Волжском районе. У 53 жителей региона коронавирус найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Еще 10 человек не имеют никаких клинических проявлений, но являются носителями вируса. 1 заболевший прибыл из Ямало-Ненецкого автономного округа.

От коронавируса вылечились в регионе уже 1741 человек. 40 скончались. За последние сутки это женщина 69 лет, и двое мужчин - одному было 73 года, а другому 88 лет. Они имели сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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