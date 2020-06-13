Видео с места падения самолета Як-52 в Самарской области сняли очевидцы
Очевидцы сняли видео с места падения легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области. Напомним, ЧП произошло в первой половине дня в субботу, 13 июня, около поселка Октябрьский в Кинельском районе.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, на момент происшествия на борту самолета находились два человека: инструктор и молодой курсант 2002 года рождения. К сожалению, от полученных при падении травм они скончались на месте. Известно, что самолет совершал плановый полет. Он принадлежал Самарскому областному ДОСААФ России.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются оперативные ведомства. Причину случившегося специалисты пока не называют.
В Самарской области упал самолет ЯК-52.
ИСТОЧНИК KP.RU