2020-06-13T13:06:37+03:00
Происшествия

Видео с места падения самолета Як-52 в Самарской области сняли очевидцы

Появилось видео с места падения самолета Як-52 в Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самолет Як-52 разбился в 1 км от поселка Октябрьский Кинельского районаСамолет Як-52 разбился в 1 км от поселка Октябрьский Кинельского районаФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Очевидцы сняли видео с места падения легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области. Напомним, ЧП произошло в первой половине дня в субботу, 13 июня, около поселка Октябрьский в Кинельском районе.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на момент происшествия на борту самолета находились два человека: инструктор и молодой курсант 2002 года рождения. К сожалению, от полученных при падении травм они скончались на месте. Известно, что самолет совершал плановый полет. Он принадлежал Самарскому областному ДОСААФ России.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются оперативные ведомства. Причину случившегося специалисты пока не называют.

В Самарской области упал самолет ЯК-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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