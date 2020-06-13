Болельщиков на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» будут пускать по билетам нового образца

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:29:15+03:00

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В следующую пятницу, 19 июня, возобновится Тинькофф РПЛ. В первом матче после трехмесячного перерыва сразятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в 19:00. Болельщиков туда пустят, но не всех — трибуны будут заполнены только на 10%.

Так, для похода на матч зрителям придется соблюсти несколько правил: держать дистанцию в 1,5 - 2 метра, надеть маску и перчатки. На входе в стадион у всех будут измерять температуру. Тех болельщиков, у кого температура тела будет выше 37 градусов, на трибуны не пустят.

- Посещение матча «Крылья Советов» – «Ахмат» будет возможно только при наличии билета нового образца. Тем, кто заранее приобрел билеты, нужно будет обменять их в кассах стадиона «Металлург». При себе необходимо иметь паспорт, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Что касается сезонных абонементов, то владельцам придется обменять их на 4 разовых билета на оставшиеся домашние матчи «КС». Сделать это можно с 13 по 16 июня в кассах стадиона «Металлург». Болельщикам предоставят выбор места на стадионе. А вот пригласительные на оставшиеся матчи будут недействительны. Обменять их на билеты нельзя. Отметим, что если ситуация по коронавирусу в регионе ухудшится, то правила посещения стадиона «Самара Арена» могут изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU