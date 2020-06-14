2020-06-14T11:01:45+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом на 14 июня 2020 года в Самарской области: подтвердились 110 случаев

По данным на 14 июня 2020 года в Самарской области выявили 110 новых случаев заражения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всего в России за сутки выявили 8 835 новых заразившихся COVID-19.Всего в России за сутки выявили 8 835 новых заразившихся COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 110 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших в губернии составляет 3 804 человека. Всего же в России за сутки выявили 8 835 новых заразившихся COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

- Больше всего заболевших в Москве – там вирус подхватили 1 477 человек. Следом идут Московская область (717 человек), Санкт-Петербург (256) и Свердловская область (254), - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 июня, стало известно, что от коронавируса вылечились еще 42 жителя Самарской области. Таким образом, с вирусом справились 1 889 человек в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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