Новые случаи заражения коронавирусом на 14 июня 2020 года в Самарской области: подтвердились 110 случаев

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:01:45+03:00

Всего в России за сутки выявили 8 835 новых заразившихся COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 14 июня 2020 года в Самарской области выявили 110 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 110 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших в губернии составляет 3 804 человека. Всего же в России за сутки выявили 8 835 новых заразившихся COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

- Больше всего заболевших в Москве – там вирус подхватили 1 477 человек. Следом идут Московская область (717 человек), Санкт-Петербург (256) и Свердловская область (254), - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 июня, стало известно, что от коронавируса вылечились еще 42 жителя Самарской области. Таким образом, с вирусом справились 1 889 человек в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU