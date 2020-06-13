Коронавирус в Самарской области побороли еще 42 человека

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:44:56+03:00

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В Самарской области увеличилось число пациентов, которые смогли победить коронавирусную инфекцию. В субботу, 13 июня, от COVID-19 вылечились еще 42 человека. - Из специализированных больниц были выписаны 7 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 35 жителей Самары, Тольятти и Сызрани, - сообщили в оперативном штабе по противодействию завоза и распространения коронавируса Самарской области.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе выздоровели уже 1889 пациентов. К сожалению, число больных тоже продолжает увеличиваться. За последние сутки в губернии выявили еще 146 человек с COVID-19. Уже известно, где и как они подхватили инфекцию. Всего диагноз был подтвержден у 3694 жителей Самарской области. 43 человека из них скончались. Последними жертвами коронавируса стали две пожилые женщины и мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU