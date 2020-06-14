2020-06-14T11:54:17+03:00
Общество

Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 110 человек в Самарской области

Стали известны подробности о заболевших коронавирусом 110 жителях региона на 14 июня 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Абсолютное большинство новых заразившихся – самарцы.Абсолютное большинство новых заразившихся – самарцы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе Самарской области рассказали, как и где заразились коронавирусом еще 110 жителей региона. Абсолютное большинство новых заразившихся – самарцы. Их 83 человека из 110. Восемь новых заболевших нашли в Сызрани, пять – в Тольятти. Еще по трое в Нефтегорском и Волжском районах и по одному в Чапаевске, Жигулевске, Кинеле, Красноармейском, Кинельском, Красноярском, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах.

- 27 заразившихся выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (22 - Самара, 4 – Сызрань, 1 – Кинельский район), 61 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, - сообщили в оперштабе.

Еще у 22 жителей региона коронавирус никак не проявлялся, его нашли при профилактическом обследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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