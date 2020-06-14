2020-06-14T15:55:28+03:00
Происшествия

«Ниссан» перевернулся из-за того, что пролетел на красный: в полиции рассказали подробности ДТП с перевертышем в Самаре

В аварии чудом никто не пострадал
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Полиция проводит проверку по факту ДТП.Полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности сегодняшнего ДТП с перевертышем. На перекрестке улиц Владимирской и Мичурина столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан». Иномарка после столкновения перевернулась. Виновником ДТП оказался водитель перевернувшегося «Ниссана».

- В 9.33 «Ниссан» ехал по Владимирской со стороны Пензенской. На перекрестке с Коммунистической 39-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой был 44-летний мужчина, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе областного главка.

Чудом в аварии никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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