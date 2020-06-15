В Самаре отменять Парад Победы 24 июня не будут

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:08:32+03:00

На территории ЦВО парады по указу Президента пройдут в трех городах, Самара один из них

Изменить размер текста: A A

Парад Победы в Самаре 24 июня 2020 года отменять не будут. Он проводится в соответствии с указом президента РФ. На территории ЦВО парады пройдут лишь в трех городах, Самара один из них. А вот в других городах запланированы торжественные шествия с участием военнослужащих гарнизонов. И такие шествия согласовывают главы регионов.

А вот в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске парады пройдут при любых условиях. При этом о безопасности всех участников позаботятся на высочайшем уровне. В пресс-службе ЦВО рассказали, что войска РХБ постоянно проводят санитарную обработку мест, где проходят тренировки, перед включением в парадный расчет проходит тестирование на коронавирус.

За всеми военными, которые проходят тренировки, постоянно следят медики. Их снабжают средствами защиты: масками, перчатками, антисептиками. При этом те, кто участвует в торжественном параде, практически не контактируют с другими военными и гражданскими лицами.

Расписание всех мероприятий Дня Парада Победы 24 июня 2020 года можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU