2020-06-15T20:08:32+03:00
Общество

В Самаре отменять Парад Победы 24 июня не будут

На территории ЦВО парады по указу Президента пройдут в трех городах, Самара один из них
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре обязательно пройдет ПарадВ Самаре обязательно пройдет Парад
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Парад Победы в Самаре 24 июня 2020 года отменять не будут. Он проводится в соответствии с указом президента РФ. На территории ЦВО парады пройдут лишь в трех городах, Самара один из них. А вот в других городах запланированы торжественные шествия с участием военнослужащих гарнизонов. И такие шествия согласовывают главы регионов.

А вот в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске парады пройдут при любых условиях. При этом о безопасности всех участников позаботятся на высочайшем уровне. В пресс-службе ЦВО рассказали, что войска РХБ постоянно проводят санитарную обработку мест, где проходят тренировки, перед включением в парадный расчет проходит тестирование на коронавирус.

За всеми военными, которые проходят тренировки, постоянно следят медики. Их снабжают средствами защиты: масками, перчатками, антисептиками. При этом те, кто участвует в торжественном параде, практически не контактируют с другими военными и гражданскими лицами.

Расписание всех мероприятий Дня Парада Победы 24 июня 2020 года можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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