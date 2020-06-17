2020-06-17T09:12:18+03:00
Общество

Первое online-открытие: Matreshka Plaza приглашает самарцев познакомиться с новым медицинским центром

Гостей будут ждать ценные подарки
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Новый медицинский центр будет работать на улице Льва Толстого / Фото: Matrёshka PlazaНовый медицинский центр будет работать на улице Льва Толстого / Фото: Matrёshka Plaza
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Жителей Самары и области приглашают на online-открытие нового центра Matrёshka Plaza на улице Льва Толстого, 96 сегодня, 17 июня, в 13:00.

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке. За предварительную регистрацию гостей ждет подарок - ценный сертификат на все услуги в новом центре.

Открытие центра пройдет в необычном формате - онлайн / Фото: Matrёshka Plaza

Открытие центра пройдет в необычном формате - онлайн / Фото: Matrёshka Plaza

Сотрудники Matrёshka Plaza организуют виртуальную экскурсию для гостей, расскажут об услугах медицинского центра, а также проведут интересные интерактивы - увлекательную online-игру «Капитан Очевидность» с розыгрышем суперпризов.

В медцентре установлено современное оборудование / Фото: Matrёshka Plaza

В медцентре установлено современное оборудование / Фото: Matrёshka Plaza

Подробную информацию об открытии нового медицинского центра Matrёshka Plaza смотрите на официальном сайте и в социальной сети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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