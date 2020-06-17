В Самару привезли лекарство от коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:43:30+03:00

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Вчера, 16 июня, в Самарскую область завезли новый препарат для лечения пациентов с коронавирусом. Это средство отечественного производства, оно в ближайшее время поступит в больницу имени В.Д. Середавина, а также в Тольяттинскую городскую больницу № 5. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее мы рассказывали, что это за препарат и помогает ли он больным.

– Безусловно, то, что мы являемся одними из первых, кто получил это лекарство, повышает планку нашей ответственности. Это слаженная работа большой команды под руководством правительства нашей области, – считает главврач больницы Середавина Армен Бенян.

В минздраве рассказывают, что серьезно постарались, чтобы заполучить это лекарство. Сначала его отправили в несколько регионов - Нижний, Татарстан, Екатеринбург. Мы также смогли добиться поставок.

Напомним, что в регионе на 17 июня зафиксировано 4024 случаев заражения, практически половина уже поправились. За сутки заболели 44 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU