2020-06-17T10:46:03+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса скончался еще один человек

Всего в регионе не удалось спасти 51 человека
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 4024 заболевших коронавирусомВсего в регионе 4024 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 17 июня, в Самарской области появилась очередная жертва коронавируса. Отметим, погибшие от COVID-19 в регионе появляются уже 11-й день подряд. Всего же за минувшие сутки появилось 44 заболевших.

– Общее число умерших достигло 51 человека. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. Всего на стационарном и амбулаторном лечении остаются 1955 жителей региона, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самаркой области.

Общее количество заболевших составляет 4024 человека. 2018 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Также в области продлены ограничительные меры. Самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование будут действовать минимум до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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