Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 17 июня 2020 года: подтвердились 44 случая
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 44 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4024 человек. 2018 из них выздоровели, 51 – скончался.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7843 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1065 жителей, в Московской области – 680. В Нижегородской области и Ханты-Мансийском АО – 238 и 237 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 553 301 человек, 304 342 пациентов выздоровели (10036 за прошедший день), 7478 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 194 человека. В Самарской области продлены ограничительные меры минимум до 23 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU