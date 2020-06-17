Медики раскрыли причины смерти еще одного человека с коронавирусом в Самарской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:00:13+03:00

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Стали известны детали гибели еще одного человека с коронавирусом в Самарской области. Общее число умерших от инфекции достигло 51 человека, всего же в области 4024 заболевших, 2018 из которых выздоровели и были выписаны.

– Спасти не удалось 29-летнего мужчину. У него болезнь протекала в тяжелой форме. Показатель смертности в Самаре на 100 тысяч человек составляет 1,6, по стране – 5,12, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры, в том числе самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование. Они продлятся минимум до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU