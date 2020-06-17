Количество заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 4 тысячи человек
Сегодня, 17 июня, в Самарской области выявили 44 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных жителей региона достигло 4024 человек. При этом 2018 из них выздоровели и были выписаны, а еще 51 пациент – скончался.
– Число граждан, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении не превышает 2 тысяч человек. Сейчас в области 1955 таких людей. Около 700 из них переносят болезнь в легкой форме, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.
Также в губернии продлены ограничительные меры. Жителей региона просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию и масоный режим. За последнем введен особый контроль. Такие меры продлятся минимум до 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU