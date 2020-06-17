В Самаре открыли речную переправу до Шелехмети

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:48:45+03:00

Из Самары по Волге можно теперь добраться в Рождествено, Ширяево и Шелехметь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суда будут ходить по этому маршруту дважды в день

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В Самаре открыли речную переправу по еще одному маршруту. Со среды, 17 июня, по Волге начали ходить теплоходы до станции Шелехметь. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Каждый день суда будут совершать по маршруту Самара - Шелехметь два рейса: утром и вечером. Первый отправляется от причала в областной столице в 8:15, второй - в 16:00. Также будет промежуточная остановка - Нижний пляж. Время в пути - 1 час. В обратном направлении теплоходы будут курсировать в 9:30 и в 17:15.

Напомним, что с 11 июня также открыта переправа Самара - Ширяево. По этому маршруту суда также ходят дважды в день.

ИСТОЧНИК KP.RU