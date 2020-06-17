В Самаре открыли речную переправу до Шелехмети
В Самаре открыли речную переправу по еще одному маршруту. Со среды, 17 июня, по Волге начали ходить теплоходы до станции Шелехметь. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Каждый день суда будут совершать по маршруту Самара - Шелехметь два рейса: утром и вечером. Первый отправляется от причала в областной столице в 8:15, второй - в 16:00. Также будет промежуточная остановка - Нижний пляж. Время в пути - 1 час. В обратном направлении теплоходы будут курсировать в 9:30 и в 17:15.
Напомним, что с 11 июня также открыта переправа Самара - Ширяево. По этому маршруту суда также ходят дважды в день.
ИСТОЧНИК KP.RU