В Самаре на Парад Победы 24 июня ждут необычную гостью

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:41:07+03:00

В Самаре на Параде Победы будет очень интересно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадь вынесут шашку Героя СССР, с которой он проходил по Красной площади в 1945 году

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Парад Победы 24 июня 2020 года в Самаре точно пройдет и будет особенным. Об этом рассказали в правительстве региона. Напомним, что в этом году его сдвинули из-за коронавируса, теперь он проходит не 9 мая, а 24 июня – в день проведения первого парада Победы в Москве в 1945 году. С той исторической датой современный парад свяжет уникальная деталь.

- Перед началом Парада знаменная группа вынесет на площадь кавалерийскую шашку уроженца Ставропольского района Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова. С ней он шел по Красной площади в составе парадных расчетов на Параде Победы 75 лет назад, - отметили в пресс-службе правительства.

Всего 24 июня по площади пройдут 23 парадных расчета. Это около 1700 человек. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, также по площади пройдут самоходные артиллерийские установки, ИСКАНДЕРы, БМП и другая техника. В воздушной части Парада примут участие вертолеты Ми-2 и Ми-8, истребители и разведывательные самолеты. Еще 53 единицы военно-исторической техники пройдут в самом конце Парада.

Вечером же жителей города собираются удивить шикарным салютом, красочными фейерверками, которые выпустят из двух установок.

ИСТОЧНИК KP.RU