Лучший сварщик Самарской губернии работает в СВГК

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:21:04+03:00

Жители районов, о бесперебойном и безопасном газоснабжении которых заботится межрайгаз «Новокуйбышевск» СВГК, могут быть спокойны: их комфортный быт в надежных руках

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Диплом победителя областного конкурса «Профессионал года» по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» вручен газоэлектросварщику Средневолжской газовой компании Владимиру Петрову. Награждение состоялось на территории межрайгаза «Новокуйбышевск», в большеглушицком отделении которого трудится лучший сварщик губернии.

Этой награде предшествовали неоднократные победы в корпоративных соревнованиях. Так, уже в январе этого года Владимир Петров стал первым из 29 заявленных на участие в состязаниях представителей элитной профессии СВГК. Даже чтобы стать конкурсантом, необходимо отвечать ряду довольно жестких требований, а лучшим может быть назван только профессионал, который демонстрирует высочайшие навыки в своем деле. Участие в соревнованиях способствует не только выявлению сильнейших, но и обогащению опытом, профессиональному росту конкурсантов.

Жители районов, о бесперебойном и безопасном газоснабжении которых заботится межрайгаз «Новокуйбышевск» СВГК, могут быть спокойны: их комфортный быт в надежных руках.

ИСТОЧНИК KP.RU