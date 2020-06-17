2020-06-17T19:31:27+03:00
Общество

В Самаре включили фонтаны к радости горожан

Можно считать, что в городе началось настоящее лето
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре заработали фонтаныВ Самаре заработали фонтаныФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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В Самаре заработали фонтаны. Жители города рассказывают, что первые струи воды взметнулись вверх уже 12 июня - в начале длинных выходных. Обычно, фонтаны включают 1 мая и это знаменует наступление летнего сезона. Но в этом году все планы спутала пандемия коронавируса.

Заместитель главы города Самара Владимир Василенко рассказал, что фонтаны не включают, чтобы не заставлять горожан нарушать самоизоляцию: если все должны сидеть дома, зачем же тратить деньги на поддержание работы развлекательных объектов.

Началось настоящее лето Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Началось настоящее летоФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Но теперь все позади: режим самоизоляции смягчили максимально, жители города могут гулять и заниматься спортом. Вот и фонтаны начали радовать всех прохожих. За танцующими струями очень любят наблюдать взрослые и дети. Работают и фонтаны на площади Славы, на Ленинградской и поющий фонтан на набережной. Летнее настроение обеспечено всем самарцам!

А вот аттракционы в парках пока не работают, власти боятся, что они станут причиной вспышки заболеваемости у детей.

Первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко рассказал, когда в городе откроют пляжи и заработают фонтаны

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ИСТОЧНИК KP.RU

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