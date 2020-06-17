В Самаре рассказали, куда отвозят больных без коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:46:54+03:00

В минздраве поделились списком больниц, где делают операции экстренным пациентам без COVID

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Самарский минздрав опубликовал документ, в котором описаны особенности маршрутизации пациентов с болячками, требующими экстренного вмешательства. Сегодня ряд больниц перепрофилированы под лечение коронавирусных пациентов. В Самаре это не только больница Середавина и клиники СамГМУ, но и больница №4, детская инфекционка, больница №6.

Но ведь помощь нужна и людям, у которых нет коронавируса. В минздраве рассказали, куда отправляют пациентов, которым необходимо экстренное вмешательство неинфекционного профиля.

Так при острой почечной недостаточности больных определяют в железнодорожную больницу, если им нужно хирургическое вмешательство, за терапией же отправляют в Новокуйбышевск.

Пациентов с проблемами по профилю урологии госпитализируют в больницу №1 и в больницы №8 и №2 - по дням недели.

Помощь по абдоминальной хирургии оказывают в больнице №1 по понедельникам, в больнице №10 со вторника до воскресенья, а также в больнице №8 и МСЧ №5 - в понедельник, в больницах №2 и РЖД по вторникам. Более точное разделение по районам можно посмотреть в приказе минздрава.

А здесь мы разбирались, где лечат пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU