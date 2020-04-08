Больницы в Самаре для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

Минздрав определил больницы в Самаре для больных коронавирусом. В каких районах они открыты и как доставляют пациентов, выяснила журналист «КП-Самара».

Положат туда, куда скажут

По приказу министерства здравоохранения Самарской области от 2 апреля, в Самаре определены больницы, которые должны оказывать медпомощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара. В список вошли Самарская областная детская инфекционная больница, СОКБ им. В.Д. Середавина и Самарская горбольница № 6. В Тольятти лечением больных с коронавирусом занимается городская клиническая больница № 5 – именно в нее поступил, успешно вылечился и выписался домой первый заразившийся коронавирусом житель региона.

Во всех этих лечебных учреждениях медики уже неделю назад приступили к перепрофилированию существующих коек для лечения пациентов с коронавирусом. В детской инфекционной больнице организовано 80 инфекционных коек, в СОКБ им. В.Д. Середавина переоборудована для борьбы с коронавирусом тысяча неинфекционных коек. В горбольнице № 6 тоже готовы принять больных 190 переоборудованных в инфекционные коек.

В автограде готовы лечить

А в Тольятти новые инфекционные места рассчитаны на 500 человек. Еще до 3 апреля они перепрофилировали под прием коронавирусных больных 30% от этого числа коек. Остальное должны ввести в действие постепенно, до 24 апреля. Кроме подготовки коек, здесь уже сформировали и доукомплектовали личный состав медицинских подразделений, которые будут заниматься лечением коронавируса, провели необходимое обучение и инструктажи по мерам эпидемической безопасности, а также обеспечили больницы неснижаемым запасом лекарственных препаратов, необходимым медоборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Позже к решению противовирусных задач подключились и другие больницы. Так, например, на базе самарского роддома № 10 организуется обсерватор – помещение для наблюдения за людьми, находящимися на временном карантине из-за коронавируса. Рожениц туда временно не везут. Также сейчас предлагают переоборудовать под прием коронавирусных больных отдельно стоящий инфекционный корпус Клиник Самарского государственного медицинского университета - такое решение обсуждалось на заседании оперативного штаба 7 апреля.

На случай дальнейшего распространения инфекции минздрав определил также резервные больницы, которые при возникновении необходимости должны будут подключиться к процессу лечения коронавирусных больных. В их число вошли Самарская городская больница № 4 и Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Частично они уже включились в работу. В частности, в СПИД-центре в помощь лаборатории Роспотребнадзора уже приступили к тестированию больных на коронавирус.

Пациентов с подозрением на коронавирус в больницу везет бригада скорой помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как доставят больных с коронавирусом в больницы Самары

Больных с подозрением на коронавирус в больницы доставляет скорая помощь. Как рассказал главврач скорой помощи Вячеслав Малахов, на вызовы с подозрением на коронавирус вся бригада скорой, включая водителя, едет в полном защитном облачении. Для этого у медиков есть как многоразовые «противочумные» костюмы, закупленные еще когда врачи готовились к возможной эпидемии лихорадки Эбола, так и одноразовые комплекты – недавно тут приобрели тысячу дополнительных костюмов.

Если у пациента подозревают коронавирус, то скорая помощь привозит его к отдельному входу в инфекционный бокс, чтобы он не контактировал с другими больными. Недавно в сети появилось видео госпитализации такого пациента в СОКБ им. Середавина. Многоразовые защитные костюмы медиков после общения с такими пациентами проходят спецобработку и дезинфекцию, а одноразовые утилизируются.

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