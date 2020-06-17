Александр Живайкин встретился с будущими кандидатами на местные выборы в поселке Кинельский

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:50:25+03:00

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В поселке Кинельский прошла встреча депутата Самарской Губернской Думы Александра Живайкина с победителями предварительного голосования Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ по отбору кандидатов на местных выборах осенью этого года. Ремонт крыши Дома культуры, освещение дороги с железнодорожной станции, выгребные ямы, замена окон в библиотеке, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий – ни один из вопросов, волнующих жителей поселения, не остался без внимания.

«Эти люди особенные. И внимание к ним односельчан особенное, через увеличенную призму. Чем живут, как трудятся. Ночь-полночи к ним бегут за помощью и поддержкой. И находят ее. У каждого из них есть семья, работа, свои проблемы, но есть и силы и желание заниматься общественной работой. Уверен, это достойные представители интересов своих жителей на местном уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU