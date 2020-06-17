Врач из Тольятти объяснил, как работает лекарство от коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T23:13:24+03:00

Наш регион стал одним из первых в России, куда привезли «Авифавир», который должен помочь в борьбе с COVID-19

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В Самарскую область завезли отечественный препарат «Авифавир», который должен помочь медикам в борьбе с коронавирусом.

- Это противовирусный препарат, он предназначен для того, чтобы блокировать тот элемент, который способствует размножению вируса, - объяснил сегодня руководитель информационного центра Самарской области Николай Ренц принцип действия препарата. - Он не дает вирусу, который попадает внутрь клетки человека, делиться, размножаться, выходить за ее пределы, поражать соседние клетки.

Однако радоваться рано. Да, еще недавно в Самарской области фиксировали более сотни заболевших за сутки, а теперь – 44. Но при этом количество пациентов старшего возраста увеличилось с 20-25% до 37%. Более того, стало больше молодежи, которые из-за COVID-19 сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

- Объем потребления кислорода нашей больницей увеличился в 3,5 раза из-за того, что большое количество пациентов нуждается в кислородной поддержке, – констатирует Николай Ренц и вновь призывает жителей Самарской области соблюдать меры личной гигиены и предосторожности – коронавирус не проходит бесследно, он вызывает изменения в легких, и к каким осложнениям это приведет в будущем, предугадать сложно.

Николай Ренц рассказал секрет нового лекарства от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU