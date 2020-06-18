2020-06-18T08:52:26+03:00
Общество

Дмитрий Азаров призвал защитить людей от COVID в день голосования

Губернатору рассказали, как будет организована работа участков
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Самарцев приглашают безопасно проголосовать за обновленную КонституциюСамарцев приглашают безопасно проголосовать за обновленную Конституцию
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Губернатор Самарской области провел заседание по подготовке процесса голосования за поправки в Конституцию. Дмитрий Азаров подчеркнул, что власти понимают существующие риски, но уверены, что проблем удастся избежать, ведь люди все больше понимают правила санитарии и гигиены и радуют самодисциплиной.

- Крайне важная задача – обеспечить полную прозрачность и безопасность процесса, создать условия для того, чтобы каждый гражданин РФ, проживающий на территории Самарской области, имел возможность принять участие в голосовании, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас участки для голосования готовят к работе. О безопасности позаботятся: всем работникам комиссий и дополнительным сотрудникам дадут маски и перчатки, везде будут санитайзеры, все поверхности будут постоянно дезинфицировать. Ну а на входе всем измерят температуру.

Развести потоки позволит голосование в течение нескольких дней. При этом с 25 июня каждый день всем гражданам обеспечат равные права. Губернатор особенно подчеркнул, что не должно быть никаких перекосов и поводов для претензий от граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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