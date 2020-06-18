Дмитрий Азаров объяснил, почему убрал ограничения в Самаре

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:51:04+03:00

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В Самарской области сняли еще ряд ограничений. Об это стало известно 16 июня. В своем постановлении губернатор продлил режим повышенной готовности до 23 июня, но оговорил ряд смягчений режима. В обращении к жителям Дмитрий Азаров объяснил, почему начал снимать ограничения.

- Уровень заболеваемости в регионе в три раза меньше, чем в среднем по стране, и в 4 раза меньше, чем в некоторых регионах ПФО. Эти данные дают нам возможность бережно, шаг за шагом снимать ограничения, - уточнил он.

С 22 июня открывают все торговые центры и магазины. При этом за покупателями и продавцами будут строго следить: не будет масок - запретят работать.

В начале июля губернатор надеется открыть турбазы и базы отдыха, пока что можно бронировать места на таких объектах.

К тому же Дмитрий Азаров озвучил позитивные прогнозы - в скором времени, если все будет идти так же хорошо, могут открыть кафе и рестораны.

- Помогите мне своим бережным отношением к здоровью обосновать мою позицию в разговоре с санитарными службами. Аргументы есть, но важно, чтобы вы соблюдали санитарные правила. Мы должны отработать как одна команда и тогда сможем очень скоро снять все ограничения, - отметил губернатор.

Напомним, что с начала пандемии в регионе зафиксировано более 4000 случаев заражения, более 2000 человек - больше половины - выздоровели. Однако есть и летальные исходы, умер 51 человек, среди них есть молодые пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU