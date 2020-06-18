В Самаре озвучили дату начала дачных перевозок

18 Июнь 2020 2020-06-18T01:07:38+03:00

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В Самаре готовы запустить дачные автобусы. Они отправятся в рейсы с 20 июня - это будет суббота. Работать будут все 29 маршрутов и что самое важное - цена проезда на них не вырастет, останется такой же, как во все другие дни. Об этом рассказали в городской администрации.

КП-Самара подготовила полный обзор дачных маршрутов со всеми ценами. Стоит отметить, что администрация предупреждает: в автобусах будет действовать масочный режим, Без средств защиты человека могут просто не пустить в салон.

Отправляться автобусы будут от тех же остановок, что и каждый год. Единственное изменение - не будет остановки на ул. Физкультурная из-за ремонта, вместо этого некоторые автобусы №146, 147, 82, 157, 185 и 198 поедут с остановок на площади Кирова - по улице Победы и по проспекту Кирова соответственно.

В автобусах будут действовать и транспортные карты, и банковские карты и специальная карта дачника, дающая право на льготны проезд. Власти просят пополнять все карты дистанционно и не создавать нигде очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU