Миодраг Божович рассказал, кто будет играть в нападении КС в отсутствие Александра Соболева

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:38:56+03:00

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мыслями об игре в атаке своей команды. Отметим, что после ухода в «Спартак» Александра Соболева в составе самарцев осталось лишь два номинальных форварда – Егор Голенков и Деян Радонич. Последний не сможет принять участие в ближайшем матче против «Ахмата» из-за перебора желтых карточек.

– Рассчитываем на взятого в аренду все у тех же красно-белых Глушенкова. Также угрожать чужим воротам может Зиньковский. Это два полузащитника, которые могут забивать голы. Делаем ставку на Дениса Поповича. В дальнейшем будем доверять хорвату Радоничу, – цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Отметим, завтра, 19 июня, «Крылья Советов» проведут первый матч после возобновления чемпионата. Соперником команды станет прямой конкурент по таблице «Ахмат». Игра начнется в 19:00 на стадионе «Самара Арена». Узнать, как попасть на игру и как избежать проблем на самой арене, можно в нашем материале.

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Рассказываем, как попасть на «Самара Арену» на матч 23 тура РПЛ Крылья Советов – Ахмат, который состоится 19 июня 2020 года, что с собой взять, с чем не пустят и что вообще будет твориться на стадионе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU