Билайн ускорил мобильный интернет в малочисленных населенных пунктах Самарской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:35:53+03:00

Большую часть оборудования компания установила в населенных пунктах с населением от 300 до 3500 человек

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Новые базовые станции оператора расширили покрытие сети 4G в сельских поселениях Похвистневского, Большечерниговского, Кинельского, Сергиевского, Елховского, Хворостянского, Большеглушицкого и Алексеевского районах области. Большая часть оборудования была установлена в населенных пунктах с численностью от 300 до 3500 человек. Теперь жители сел Черновка, Елховка, Алексеевка, Студенцы, поселка Ледяйка получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.

Новые базовые станции оператора были запущены на территории дачного массива «Водинcкий». После увеличения зоны покрытия сети 4G в загородном комплексе «Алые паруса» у отдыхающих на живописных местах около реки Волга и Жигулевских гор появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств. В дальнейших планах Билайн увеличить покрытие 4G сетью в пригородах, что особенно актуально в преддверии летнего сезона.

Билайн продолжил точечно расширять покрытие сети «четвертого поколения» в Самаре. Например, более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны работникам авиационного завода «Авиакор». В течение прошлого года оператор увеличивал емкость сети и скорость 4G интернета на крупных городских магистралях, а также в излюбленных местах отдыха и прогулок горожан – на протяжении городских пляжей, на Самарской Набережной и в городских парках.

Для обеспечения стабильной работы всей инфраструктуры компании на территории Самарской области была проведена и модернизация транспортной сети. Специалисты компании расширили пропускные способности сети с 20 до 40 Гбит/сек, что позволило активировать дополнительные технические возможности для усиления работоспособности сети при возрастающих нагрузках во время самоизоляции.

Сейчас сеть 4G покрывает все города, большинство райцентров и малых населенных пунктов Самарской области. За два года число базовых станций «четвертого поколения» в регионе увеличилось на 30%*. Оператор отмечает двукратный рост среднего потребления мобильного интернета среди жителей области*.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

ИСТОЧНИК KP.RU