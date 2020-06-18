В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 июня, в Самарской области снова зафиксировали погибших от коронавируса. Общее число смертей достигло 53. За минувшие сутки спасти не удалось еще двоих человек. Летальные случаи в губернии фиксируются уже 12-й день подряд.

– Всего в Самарской области 4100 пациентов с коронавирусом. 2078 из них выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 1969 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Особенный подход: главврач больницы Середавина рассказал, как в Самаре спасают от коронавируса пациентов с большим весом 00:00 00:00

Отметим, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Граждан просят соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах средства индивидуальной защиты, а также самоизолироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU