2020-06-18T10:59:48+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека

Общее число жертв инфекции в регионе достигло 53 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 4100 заболевших COVID-19Всего в области 4100 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 18 июня, в Самарской области снова зафиксировали погибших от коронавируса. Общее число смертей достигло 53. За минувшие сутки спасти не удалось еще двоих человек. Летальные случаи в губернии фиксируются уже 12-й день подряд.

– Всего в Самарской области 4100 пациентов с коронавирусом. 2078 из них выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 1969 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

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Отметим, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Граждан просят соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах средства индивидуальной защиты, а также самоизолироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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