Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 18 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:00:47+03:00

По данным на 18 июня 2020 года в Самарской области выявили 76 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 76 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4100 человек. 2078 из них выздоровели, 53 – скончались.

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– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7790 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1040 жителей, в Московской области – 667. В Нижегородской области и Ханты-Мансийском АО – 233 и 243 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 561 091 человек, 313 963 пациента выздоровели (9621 за прошедший день), 7660 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 182 человека. В Самарской области продлены ограничительные меры минимум до 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU