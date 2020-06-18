Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 76 человек в Самарской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:33:27+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые инфицированные COVID-19 в регионе. Отметим, за минувшие сутки число зараженных выросло на 76 и теперь составляет 4100 человек.

– 34 новых пациента в Самаре, по шесть – в Тольятти и Сызрани. Четверо в Новокуйбышевске, по три – в Кинеле, Отрадном и Волжском районе, по два – в Чапаевске, Кинельском и Красноярском районах. По одному – в Октябрьске, Нефтегорске, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Клявлинском, Похвистневском, Приволжском, Сергиевском и Челновершинском районах, – говорится в сообщении.

Шесть человек ранее контактировали с уже заболевшими. Четверо таких в Самаре, еще по одному – в Октябрьске и Исаклинском районе. У 46 жителей региона коронавирус обнаружили при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 22 человека были инфицированы без каких-либо клинических проявлений.

Также двое прибыли в Самарскую область из другого региона. Они находились в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего в губернии 2110 человек выздоровели, а еще 53 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU