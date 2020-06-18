Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:31:39+03:00

А еще детишек, которых рожали в сложных условиях, называют в честь спасителей-врачей. Но не в честь же лекарства!

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Жительница Самарской области выбрала очень необычное имя для своего сына. Молодая мама пришла в ЗАГС с желанием назвать новорожденного Санитайзером. Свое желание женщина объяснила просто: она считает, что именно препараты для дезинфекции, которые она смогла закупить в должном количестве перед пандемией, помогли ей успешно выносить и родить ребенка и не заболеть, хотя в ее окружении были люди, все таки заразившиеся коронавирусом.

Правда младенцу повезло. Сотрудницы ЗАГСа оказались неравнодушными людьми и решили отговорить молодую мать от опрометчивого шага. Самый весомый аргумент привела одна из них, указавшая, что это имя похоже скорее не на великого спасителя, а на что-то связанное с туалетами и санитарией там. Женщины обсудили это решение и смогли уговорить маму остановиться на имени для мальчика Александр. Одна из сотрудниц ЗАГСа с улыбкой предположила, что в таком случае дома они смогут называть ребенка Санек, а это почти уменьшительное от придуманного женщиной имени.

Как рассказали сотрудницы ЗАГСа, женщина согласилась и в метрике появилось именно это имя. Но мама пообещала рассказать Александру и о том имени, которым хотела назвать его она, чтобы мальчик, когда подрастет, мог сам сделать свой выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU