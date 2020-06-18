2020-06-18T13:31:39+03:00
Общество

Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером

В ЗАГСе женщину смогли отговорить, но она обещала называть так ребенка дома
Поделиться:
А еще детишек, которых рожали в сложных условиях, называют в честь спасителей-врачей. Но не в честь же лекарства!А еще детишек, которых рожали в сложных условиях, называют в честь спасителей-врачей. Но не в честь же лекарства!
Изменить размер текста:

Жительница Самарской области выбрала очень необычное имя для своего сына. Молодая мама пришла в ЗАГС с желанием назвать новорожденного Санитайзером. Свое желание женщина объяснила просто: она считает, что именно препараты для дезинфекции, которые она смогла закупить в должном количестве перед пандемией, помогли ей успешно выносить и родить ребенка и не заболеть, хотя в ее окружении были люди, все таки заразившиеся коронавирусом.

Правда младенцу повезло. Сотрудницы ЗАГСа оказались неравнодушными людьми и решили отговорить молодую мать от опрометчивого шага. Самый весомый аргумент привела одна из них, указавшая, что это имя похоже скорее не на великого спасителя, а на что-то связанное с туалетами и санитарией там. Женщины обсудили это решение и смогли уговорить маму остановиться на имени для мальчика Александр. Одна из сотрудниц ЗАГСа с улыбкой предположила, что в таком случае дома они смогут называть ребенка Санек, а это почти уменьшительное от придуманного женщиной имени.

Как рассказали сотрудницы ЗАГСа, женщина согласилась и в метрике появилось именно это имя. Но мама пообещала рассказать Александру и о том имени, которым хотела назвать его она, чтобы мальчик, когда подрастет, мог сам сделать свой выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области
В Самаре достраивают приют для бродячих кошек и собак
В Самарской области задержали мужчину с 1 кг героина
Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером
На трассе под Самарой грузовик врезался в бензовоз
Коронавирус в Самаре продолжает убивать пожилых женщин
За сутки от коронавируса в Самарской области вылечили 92 человека
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 76 человек в Самарской области
Амбассадоры СамГУПС приглашают талантливую молодежь в вуз
215 жителей Самарской области стали жертвами энцефалитных клещей
Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ
В центре Самары три человека пострадали в столкновении трех автомобилей
В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 18 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Билайн ускорил мобильный интернет в малочисленных населенных пунктах Самарской области
В Южном городе бойцы спецназа задержали наркомана, который делал закладки в подъезде
Синоптики рассказали, когда в Самарскую область вернется жара
В Самарской области в ДТП погибли два человека
Миодраг Божович рассказал, кто будет играть в нападении КС в отсутствие Александра Соболева
Effie Index Global 2020: Билайн завоевал 4 место среди самых эффективных телеком-брендов Европы и 7 место в мире
Полицейские Самары по горячим следам задержали грабителей
В Самарской области с мужчины взыскали долг перед бывшей женой
В Самаре озвучили дату начала дачных перевозок
Дмитрий Азаров призвал защитить людей от COVID в день голосования
В Самарской области коронавирус убил молодого мужчину
Дмитрий Азаров объяснил, почему убрал ограничения в Самаре
Коронавирус в Самаре, последние новости на 18 июня 2020 года: больных все меньше, разрешений больше
Врач из Тольятти объяснил, как работает лекарство от коронавируса