Самарцам показали, что происходит с Дворцом спорта
Власти рассказали, что прямо сейчас происходит с Дворцом спорта на Молодогвардейской. Здесь возводят новый спортивный объект. Это стало возможно благодаря соответствующему нацпроекту.
Сейчас здесь монтируют внутренние инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации. Также специалисты делают кондиционеры и систему вентиляции. Кроме того, один башенный кран уже демонтировали - он просто не нужен, ведь основной объем монтажных работ уже закончен.
В новом Дворце Спорта будет арена на 5000 зрительских мест, ледовые площадки для керлинга, хореографический зал, места для тренировок фигуристов и хоккеистов.
На здании будет фасад с панно, а также широкая лоджия с колонной. Таким образом новый объект не будет выбиваться из типичной картины застройки с 60-х годов.
Напомним, что новый дворец спорта стали строить еще в 2018 году. Журналисты КП-Самара год спустя побывали на стройке и посмотрели, что там происходит.
ИСТОЧНИК KP.RU