Самарцам показали, что происходит с Дворцом спорта

19 Июнь 2020 2020-06-19T01:23:50+03:00

В министерстве строительства рассказали, на каком этапе сейчас строительные работы

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Власти рассказали, что прямо сейчас происходит с Дворцом спорта на Молодогвардейской. Здесь возводят новый спортивный объект. Это стало возможно благодаря соответствующему нацпроекту.

Сейчас здесь монтируют внутренние инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации. Также специалисты делают кондиционеры и систему вентиляции. Кроме того, один башенный кран уже демонтировали - он просто не нужен, ведь основной объем монтажных работ уже закончен.

В новом Дворце Спорта будет арена на 5000 зрительских мест, ледовые площадки для керлинга, хореографический зал, места для тренировок фигуристов и хоккеистов.

На здании будет фасад с панно, а также широкая лоджия с колонной. Таким образом новый объект не будет выбиваться из типичной картины застройки с 60-х годов.

Напомним, что новый дворец спорта стали строить еще в 2018 году. Журналисты КП-Самара год спустя побывали на стройке и посмотрели, что там происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU