Эксклюзивное интервью и уставшие глаза врачей: Вышел спецпроект "КП-Самара" ко дню медика

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:18:35+03:00

Посмотри им в глаза и скажи "спасибо"

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Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал о ситуации в медицинской отрасли. Побежден ли коронавирус? Как врачи борются с инфекцией? Достаточно ли мест в больницах? Как защищены врачи?

Где берут силы медики, работающие в самой опасной красной зоне? Об этом — в беседе с главным врачом больницы имени Середавина Арменом Беняном.

Волонтеры поделились своими историями, врачи «скорой» откровенно поведали о тяжелых буднях последних трех месяцев работы.

Все это вы найдете в специальном выпуске «Комсомолки», посвященном Дню медицинского работника, который отмечают 21 июня.

На 15-ой полосе «Комсомолки» 19 июня — фотографии тех, кто держит сейчас оборону. Мы собрали фотографии взглядов врачей, о которых писали с начала пандемии. Просто посмотрите в глаза тем, кто защищает нас. Посмотрите, и скажите «Спасибо!»

Это самое малое, что мы можем сделать для них. Сделать больше – помочь им. Не нагружать их работой, беспечно разгуливая без маски, не соблюдая мер безопасности, не разнося инфекцию по региону. Берегите себя. Это лучший ваш подарок врачам!

Специальный выпуск «Все не зря!» - 19 го июня – во всех киосках, отделениях Почты России и магазинах Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU