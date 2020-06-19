2020-06-19T08:18:35+03:00
Общество

Эксклюзивное интервью и уставшие глаза врачей: Вышел спецпроект "КП-Самара" ко дню медика

Специальный выпуск "Комсомольской правды" ко Дню медика во всех киосках Самары
Поделиться:
Посмотри им в глаза и скажи "спасибо"Посмотри им в глаза и скажи "спасибо"
Изменить размер текста:

Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал о ситуации в медицинской отрасли. Побежден ли коронавирус? Как врачи борются с инфекцией? Достаточно ли мест в больницах? Как защищены врачи?

Где берут силы медики, работающие в самой опасной красной зоне? Об этом — в беседе с главным врачом больницы имени Середавина Арменом Беняном.

Волонтеры поделились своими историями, врачи «скорой» откровенно поведали о тяжелых буднях последних трех месяцев работы.

Все это вы найдете в специальном выпуске «Комсомолки», посвященном Дню медицинского работника, который отмечают 21 июня.

На 15-ой полосе «Комсомолки» 19 июня — фотографии тех, кто держит сейчас оборону. Мы собрали фотографии взглядов врачей, о которых писали с начала пандемии. Просто посмотрите в глаза тем, кто защищает нас. Посмотрите, и скажите «Спасибо!»

Это самое малое, что мы можем сделать для них. Сделать больше – помочь им. Не нагружать их работой, беспечно разгуливая без маски, не соблюдая мер безопасности, не разнося инфекцию по региону. Берегите себя. Это лучший ваш подарок врачам!

Специальный выпуск «Все не зря!» - 19 го июня – во всех киосках, отделениях Почты России и магазинах Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей
Московское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
В Самарской области на выходных ожидается жара до +30
В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки
Эксклюзивное интервью и уставшие глаза врачей: Вышел спецпроект "КП-Самара" ко дню медика
Самарцам показали, что происходит с Дворцом спорта
Шумную и вредную кальянную закрыли в центре Самары
Начальника службы конвоя в Самаре отдадут под суд
Самарские депутаты оценили детский мини-технопарк "Квантум"
Грушинский фестиваль-2020 начал прием заявок
На ул.Стара-Загора в Самаре начали укладывать асфальт
Мост через Волгу под Тольятти строят по графику
В Самаре медиков поздравили музыкой и клубникой
В день матча «Крылья Советов» - «Ахмат» до «Самара Арены» пустят трамваи
Организм пожирает сам себя: врач объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от других
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
Лаборатория завода «АКОМ» на страже экологии и качества
Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области
В Самаре достраивают приют для бродячих кошек и собак
В Самарской области задержали мужчину с 1 кг героина
Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером
На трассе под Самарой грузовик врезался в бензовоз
Коронавирус в Самаре продолжает убивать пожилых женщин
За сутки от коронавируса в Самарской области вылечили 92 человека
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 76 человек в Самарской области