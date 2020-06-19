Московское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
В Самаре проведут капитальный ремонт Московского шоссе. Об этом сообщил в твиттере заместитель министра транспорта Андрей Спиридонов. Он отвечал на вопрос пользователя, который поинтересовался, когда же на шоссе ликвидируют колеи, образовавшиеся чуть ли не сразу после предыдущего капитального ремонта.
- Езжайте по Московскому шоссе. Колейность такая, что скоро машины из нее выезжать не смогут, - возмутился житель города.
Чиновник заверил, что власти смотрят в правильном направлении. И скоро проблему будут решать кардинальными методами.
- Идёт судебный спор с подрядчиком. По колейности. Готов проект капитального ремонта, - отметил Андрей Спиридонов.
Жители посоветовали властям расплачиваться с подрядчиками не сразу, а во время гарантийного срока. По их мнению, это может решить вопрос качества работы. Напомним, реконструкция Московского шоссе велась в 2017 году - журналисты КП-Самара тогда проверяли, насколько качественно сделали развязки.
Затем оказалось, что асфальт начал проседать под колесами машин, на дороге образовались колеи. Сейчас минтранс судится с подрядчиком, компанией Самаратрансстрой.
ИСТОЧНИК KP.RU