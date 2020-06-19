Московское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:23:46+03:00

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В Самаре проведут капитальный ремонт Московского шоссе. Об этом сообщил в твиттере заместитель министра транспорта Андрей Спиридонов. Он отвечал на вопрос пользователя, который поинтересовался, когда же на шоссе ликвидируют колеи, образовавшиеся чуть ли не сразу после предыдущего капитального ремонта.

- Езжайте по Московскому шоссе. Колейность такая, что скоро машины из нее выезжать не смогут, - возмутился житель города.

Чиновник заверил, что власти смотрят в правильном направлении. И скоро проблему будут решать кардинальными методами.

- Идёт судебный спор с подрядчиком. По колейности. Готов проект капитального ремонта, - отметил Андрей Спиридонов.

Жители посоветовали властям расплачиваться с подрядчиками не сразу, а во время гарантийного срока. По их мнению, это может решить вопрос качества работы. Напомним, реконструкция Московского шоссе велась в 2017 году - журналисты КП-Самара тогда проверяли, насколько качественно сделали развязки.

Затем оказалось, что асфальт начал проседать под колесами машин, на дороге образовались колеи. Сейчас минтранс судится с подрядчиком, компанией Самаратрансстрой.

ИСТОЧНИК KP.RU