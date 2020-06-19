2020-06-19T10:53:15+03:00
Общество

Валерий Гришко о Михаиле Ефремове: «Я уважал актера, а не этого человека»

Режиссер самарского драмтеатра поделился своим мнением о Ефремове и его пьяном ДТП
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Валерий Гришко поделился мнением о Михаиле ЕфремовеВалерий Гришко поделился мнением о Михаиле ЕфремовеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Режиссер самарского драмтеатра, актер Валерий Гришко поделился своим мнением о ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, с журналистом «КП-Самара». Произошедшее он назвал огромной трагедией и горем, но отметил, что такой результат был даже закономерен. Он вспомнил, как в 2018 году актер на сцене театра оперы и балета в Самаре покрыл зрителя матными словами. При этом, как говорили все присутствующие, актер вышел на сцену в нетрезвом виде.

- Произошедшее возмущает. Такое хорошее лицо у погибшего, такие у него хорошие родственники. Это ужасная трагедия, в которой виноваты многие люди, видевшие, что происходит с Михаилом Ефремовым. Он должен ответить за свой поступок, свой вердикт должны вынести специалисты. Вы знаете, я с уважением отношусь к актеру Ефремову 10-летней давности. Но сейчас это уже человек, который выбрал не тот путь. Все его поступки не имеют оправдания, - сказал Валерий Гришко о Михаиле Ефремове в разговоре с журналистом «КП-Самара». Он подчеркнул, что никаких скидок не должно быть в оценке поступка ни на статус человека, ни на какие-то другие его достоинства.

До этого «КП-Самара» писала, что Валерий Гришко был категоричен в ответе на вопрос, готов ли он был бы принять актера в провинциальную труппу на перевоспитание.

Напомним, что, комментируя поступок Ефремова два года назад, Гришко отметил, что рад за самарскую публику, что она разборчивая и не готова принимать низкопробную культуру, даже если ее привезли из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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