В Самарской области нашли двоих маленьких детей, игравших на железнодорожных путях
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте получили сообщение от жительницы Октябрьска, которая сообщила, что на железнодорожных путях два ребенка подкладывают посторонние предметы под проезжающие поезда.
– Правоохранители прибыли на место и увидели, что два мальчика 6-ти и 9-ти лет подкладывают камни на рельсы. Они признались, что это уже не первая их такая прогулка, – сообщает пресс-служба ведомства.
С детьми и их родителями правоохранители провели профилактические беседы, а также составили административный материал по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».
ИСТОЧНИК KP.RU