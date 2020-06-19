В Самарской области нашли двоих маленьких детей, игравших на железнодорожных путях

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:58:46+03:00

Дети признались, что уже не в первый раз играют на путях Фото: архив "КП"

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте получили сообщение от жительницы Октябрьска, которая сообщила, что на железнодорожных путях два ребенка подкладывают посторонние предметы под проезжающие поезда.

– Правоохранители прибыли на место и увидели, что два мальчика 6-ти и 9-ти лет подкладывают камни на рельсы. Они признались, что это уже не первая их такая прогулка, – сообщает пресс-служба ведомства.

С детьми и их родителями правоохранители провели профилактические беседы, а также составили административный материал по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».

ИСТОЧНИК KP.RU