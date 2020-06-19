2020-06-19T14:44:33+03:00
Спорт

На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» будет 4,2 тысячи болельщиков

Это владельцы абонементов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра начнется в 19:00 по самарскому времени.Игра начнется в 19:00 по самарскому времени.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На первом матче 23 тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ахмат» на трибунах «Самара Арены» будет 4 231 зритель. По правилам возобновленного сезона это максимально возможное количество болельщиков на трибунах самарского стадиона.

- Квота билетов в 10% от вместимости стадиона полностью отдана владельцам сезонных абонементов. Таким образом, на игре будет присутствовать 4231 зритель. Болельщики с сектора активной поддержки «Крыльев Советов» будут поддерживать нашу команду в майках с надписью «Спасибо врачам», - рассказали в пресс-службе «КС».

Игра начнется в 19:00 по местному времени. На матч футболисты «Крыльев» выйдут в футболках с благодарностью врачам на месте титульного спонсора. Прямую трансляцию встречи «КС» - «Ахмат» смотрите на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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