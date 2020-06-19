В Самаре люди переболели коронавирусом и не знали этого

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:08:17+03:00

В регионе среди тех, кто сдал тест на антитела к коронавирусу, нашли 300 человек с иммунитетом

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В Самарской области более 300 человек узнали о своем иммунитете к коронавирусу, после того как сдали тест на антитела. Статистику озвучили в «Инвитро». В компании рассказали, что за исследованиями на антитела класса G обратились в ПФО более 20 тыс. жителей.

Больше всех тестов сдали жители Татарстана - около 4000 раз, у 7,7% нашли COVID-19, а чаще всего коронавирус находили у тех, кто сдавал тесты в Ульяновской области.

Напомним, что с 18 мая 2020 в Самаре проводят исследования на антитела класса G, а с 25 мая - на класс М. Более того, с 10 июня можно пройти новый высокочувствительный тест европейского производства.

Сдавать тест на антитела можно только в том случае, если у вас нет симптомов ОРВИ, ломоты, слабости, температуры. Журналист «КП-Самара», рассказала, как это обычно происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU