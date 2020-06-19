«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с «Ахматом»

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:03:08+03:00

Начало встречи – в 19:00 по местному времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч 23 тура чемпионата России по футболу. Примечательно, что на острие атаки наставник самарцев Миодраг Божович выпустил арендованного у «Спартака» 20-летнего Максима Глушенкова. Это связано с тем, что основной после ухода Александра Соболева форвард «КС» Деян Радоньич пропускает встречу из-за перебора карточек. Другой нападающий волжан Егор Голенков остался в запасе.

С первых минут на поле в составе хозяев появятся вратарь Евгений Фролов, защитники Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Тарас Бурлак и Никита Чернов, полузащитники Артем Тимофеев, Александр Гацкан, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов и Денис Попович, который займет позицию под нападающим. В атаке – Максим Глушенков.

Напомним, матч проходит на стадионе «Самара Арена». Начало встречи – в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU