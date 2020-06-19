"Я всю ночь слушала дыхание дочери": Саша Батенькина из Сызрани пережила страшный приступ

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:54:25+03:00

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Семья Батенькиных из Сызрани рассказала о страшном приступе, что случился с юной Александрой. Напомним, у маленькой Саша атаксический церебральный паралич и другие сопутствующие заболевания, но семья не сдается и сейчас малышка удивляет своими успехами даже врачей-скептиков.

Ради дочки семья Батенькиных в начале марта переехала в Санкт-Петербург. Здесь в НИИ имени Бехтерева девочка проходит реабилитацию.

- Увы, из-за пандемии всё закрыто, реабилитацию мы проходим на дому, спасибо врачам, что приезжают к нам. В Санкт-Петербург мы ехали два дня, ночевали в отели. Переезд дался нам тяжело. Я нервничаю, Саша это чувствует. Пока не удается определить сына в школу, записаться на прием в МФЦ – проблема, уже три месяца не можем перевести пенсию, но пока справляемся своими силами. Работает муж, - рассказала о переезде Анна, мама юной Саши.

Все эти переживания, стресс из-за переезда привели к страшному приступу, что случился с Сашей.

- Я уложила ребенка спасть, ушла на кухню убираться, вдруг услышала хрип. Захожу в комнату, а ребенок смотрит в одну точку, зрачки расширены и хрипит. Я закричала: «Саша, Саша!», а она не реагирует. У меня на руках она начала неметь. Муж звонил в «скорую». Ребенок перестает дышать. Я сразу же вспомнила, как делать искусственное дыхание. Через некоторое время Саша снова стала дышать сама, начала розоветь. Вскоре приехала и «скорая». Из-за пандемии в больницу нас не взяли, порекомендовали на ночь выпить успокоительное. Сказали, что это может быть результатом высокого внутричерепного давления, - вспоминает страшные минуты Анна.

Лечащий врач на следующий день рассказал Анне, что теперь есть два варианта развития событий: или мозг начнет погибать, или, наоборот, Саша начнет делать успехи.

- Ночь на следующий день ребенок начал за мной повторять слова, показывать на маму и папу. Еще через день Сашенька смогла встать на ножки, держась за стол. Через некоторое время Саша сама встала на ножки у стены и даже сделала два шага вперед, конечно, потом она рухнула, но самое главное, что Саша стала сама это контролировать, - улыбается Анна.

Благодаря переезду в Санкт-Петербург у семьи есть возможность брать в аренду необходимое для реабилитации Саши оборудование, и девочка развивается быстрее. Теперь у мамы нет времени даже рассказать об успехах дочери в группе. Страшный приступ, что пережила Саша, стал для нее толчком к развитию.

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ИСТОЧНИК KP.RU