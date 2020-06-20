Бывший капитан "Крыльев Советов" назвал команду карикатурой

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:20:29+03:00

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Главный тренер питерского дубля "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал в своем твиттере итоги матча "Крылья Советов" - "Ахмат", который прошел 19 июня 2020 года. Этой игрой открылась "посткоронавирусная" РПЛ, первый гол в новом этапе Лиги забил самарский игрок, но результат это не спасло: 2:4 и волжский клуб рухнул на дно турнирной таблицы.

- Самарские "Крылья" - это какая-то карикатура на футбольную команду, - написал в своем твиттере Радимов.

Комментаторы не стали спорить с футболистом, который в начале 00-х выступал за клуб с берегов Волги и был его капитаном. И даже предположили, что матч - настоящий договорняк. Игра и в самом деле получилась далеко не лучшей: во втором тайме на поле хозяева вышли делать что угодно, но не играть.Забив в первом тайме, команда отдала инициативу соперникам, пропустила 4 мяча и лишь к концу игры смогла забить еще один гол.

Спортивный журналист КП-Самара в своей колонке объяснил, почему "Крылья" сейчас на пороге ФНЛ и что ждет клуб в ближайшее время.

Но самым обсуждаемым матчем первого дня все-таки стала другая игра. В гости к "Сочи" прилетели юные игроки "Ростова" и проиграли со счетом 10:1. Но все их хвалят и вот почему.

ИСТОЧНИК KP.RU