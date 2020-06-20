2020-06-20T12:34:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Николай Ренц: "Сотням медиков пришлось учиться правильно надевать защиту"

Глава информационного центра рассказал, сколько врачей привлекли в "ковидные" госпитали
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Николай Ренц поздравил коллег с наступающим праздникомНиколай Ренц поздравил коллег с наступающим праздникомФото: кадр с видео
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В преддверии дня медицинского работника главрач больницы №5 Николай Ренц рассказал, сколько человек сегодня трудится в коронавирусных госпиталях. Это больше 2100 специалистов, при этом 437 медработников были привлечены из других медицинских учреждений.

- Мне приятно осознавать, что абсолютное большинство персонала в больницах, которые переоборудовали под работу с коронавирусными пациентами, оастались на своих местах, продолжили работу. И медики со всего региона также присоединились к ним. Были привлечены 146 врачей, 269 медсестер, - рассказывает Николай Ренц.

Он отметил, что все они прошли специальное обучение, чтобы помогать профильным врачам. Но сложнее всего было научиться правильно пользоваться защитой - ведь забота о здоровье медиков - немаловажная задача, иначе очень скоро с больными просто некому было бы работать. Тем не менее вирус все равно добрался до сотен врачей.

- Нужно правильно надевать защитные костюмы, чтобы не заразиться, чтобы ничего не попало внутрь. Это тонкая процедура. А еще важнее правильно снимать их, чтобы все вирусы остались внутри, а не попали на человека, - отметил главврач.

По его словам, сегодня работать еще сложнее - наступила летняя жара, врачам непросто выдерживать долгие смены, а сокращать их они и сами не намерены, ведь за более короткий срок они просто ничего не успеют сделать в красной зоне.

- Я горжусь сегодня всеми своими коллегами. Вы вступили в схватку с опасным вирусом, проявили компетентность и человеколюбие, работали порою не щадя своей жизни, сохраняя способность сопереживать, - добавил Николай Ренц, поздравляя коллег с праздником.

Недавно главврач больницы Середавина Армен Бенян также рассказал, как в клинике сортируют больных и хватает ли коек.

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Коронавирус в Самарской области. Николай Ренц об итогах дня и Дне медработника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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