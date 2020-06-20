В Самарской области из-за жары объявили желтый уровень опасности
В Самарской области температура может подняться до 30 градусов. Сильная жара может наступить на юге области. Об этом предупреждают синоптики Приволжской УГМС, которые даже объявили желтый уровень опасности.
В целом в регионе суббота будет жаркой: в Самаре почти не будет облаков, не ждут дождя, зато температура поднимется до 29 градусов. Тоже самое и по другим районам. До 30 градусов может разогреться воздух и в Тольятти.
А вот в воскресенье желтый уровень погодной опасности объявили по другой причине - по области ждут грозы и кратковременный дождь. Ветер изменится на северный и это принесет неминуемое похолодание - до +25 градусов.
Жителей призывают быть осторожнее, чтобы не попасть под удар молнии или не оказаться посреди леса во время грозы. В субботу же всех просят быть осторожнее, не выходить под палящее солнце, беречься от прямых лучей, пить больше воды и не перегреваться. Особенно важно следить за детьми и пожилыми людьми, которым стоит тщательно контролировать свое самочувствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU