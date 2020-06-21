21 Июнь 2020 2020-06-21T09:15:21+03:00

На месте взрыва в Крутых Ключах в Самаре корреспонденты «КП-Самара» сняли видео

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Появилось видео с места взрыва в Крутых Ключах в Самаре. Там сегодня, 21 июня, произошел хлопок газа в жилом доме. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в происшествии никто не погиб, но двух женщин доставили в больницу для осмотра. Однако очевидцы сообщили о том, что пострадавшие находились в тяжелом состоянии. Эта информация уточняется.

– Причины происшествия на данный момент устанавливаются. Из дома эвакуировали 24 человека, они размещены в школе-интернате №1 поселка Южный, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте событий работают 50 человек и 15 единиц техники. Из-за происшествия пострадали соседние дома, а также припаркованные автомобили. Корреспонденты «КП-Самара» уточняют все детали происшествия.

Взрыв в Крутых Ключах в Самаре 21 июня 2020 .

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В Самаре в Крутых Ключах утром 21 июня произошел взрыв газа, рассказываем, что сейчас известно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU