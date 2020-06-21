Стало известно, как и где заболели коронавирусом 75 новых человек в Самарской области

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:36:31+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели еще 75 человек, которых выявили за минувшие сутки. Общее число инфицированных на сегодня, 21 июня, составляет 4325 пациентов. 2235 из них выздоровели и были выписаны, еще 53 – скончались.

– 43 человека в Самаре, 10 – в Тольятти. Шестеро новых зараженных в Исаклинском районе, четверо – в Безенчукском. По двое в Кинеле, Новокуйбышевске, Сызрани, Ставропольском районе. Еще по одному – в Чапаевске, Кинельском, Клявлинском и Похвистневском районах, – говорится в сообщении.

17 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 10 таких пациентов в самаре, двое – в Исаклинском районе, по одному – в Кинеле, Новокуйбышевске, Тольятти, Похвистневском и Ставпропольском районах. У 39 человек коронавирус нашли при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 19 жителей региона оказались больны, не имея при этом никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU