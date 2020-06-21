Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 июня 2020 года: подтвердились 75 случаев

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:47:56+03:00

По данным на 21 июня 2020 года в Самарской области выявили 75 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 75 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4325 человека. 2235 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7728 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 968 жителей, в Московской области – 549. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 294 и 229 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 584 680 человека, 339 711 пациентов выздоровели (5119 за прошедший день), 8111 больной умер. За последний день от инфекции скончался 109 человек. В Самарской области продлены ограничительные меры минимум до 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU