2020-06-22T09:48:03+03:00
Общество

В Сызранском районе позеленела река Уса. Что происходит?

Рыбаки опасаются, что из-за неблагоприятного явления погибнут рыбы
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области позеленела речкаВ Самарской области позеленела речка
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Сызранский рыбак рассказал о не самом приятном природном явлении. Все дело в том, что уже в начале лета позеленела река Уса - вода зацвела в конце июня, устрашающие фото мужчине удалось сделать 20 июня, сообщает КТВ-Луч.

Такое происходит уже не в первый раз. В прошлом году Уса зацвела уже 10 июня. Все это связано с тем, что река постоянно мелеет, к тому же стоит теплая погода. Ну и конечно в реке, получается, слишком много техногенных загрязнений, тех самых нитратов и фосфатов, которыми и кормятся счастливые водоросли, размножаясь в нереальных количествах.

Для рыбы такие условия - это гибель. Водоросли в верхнем слое активно потребляют кислород, и в итоге рыбам становится нечем дышать, они погибают, так же как и другой планктон. А все это уже приводит к экологической проблеме.

В прошлом году «КП-Самара» разбиралась, кто виноват в гибели рыбы и почему водоросли становятся реальной проблемой рек в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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